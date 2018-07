Les Bleus de retour vers 18H avant la descente des Champs-Elysées

20 ans après la génération Zidane, la bande à Griezmann aura aussi droit à sa parade d'honneur sur la plus belle avenue du monde. Vers 19H (heure Réunion), l'équipe de France de football descendra les Champs-Elysées à bord d'un bus à impériale, comme leurs glorieux aînés en 1998. C'était un 13 juillet. A l'époque, ils avaient été acclamés par un demi-million de personnes venues voir de plus près le célèbre trophée.



Les Bleus ont quitté en fin de matinée la banlieue de Moscou et leur camp de base d'Istra avant de prendre l'avion. Leur vol est attendu à 15h55 à Roissy (17H55 Réunion), a indiqué la Fédération française de football.



Ensuite, les 23 joueurs de Didier Deschamps descendront les Champs-Elysées avant d'être reçus par le président de la République. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, présents en tribune du stade Loujniki à Moscou pendant la finale, puis dans les vestiaires après le match, pourront encore féliciter les nouvelles idoles du pays. Une tradition qui, là aussi, sera respectée puisque le président Jacques Chirac avait reçu les champions du monde 98 le lendemain de leur victoire historique.