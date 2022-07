Les Bleues se qualifient pour les demi-finales de l'Euro

L’équipe de France féminine de football se hisse dans le dernier carré de l’Euro 2022. Elle a battu les Pays-Bas hier soir par 1-0 après prolongation, dans le New York Stadium situé dans le Yorkshire du Sud en Angleterre. Les Bleues filent en demi-finale et peuvent encore rêver de conquérir un premier titre continental.



Ce quart de finale de l’Euro s’annonçait indécis entre les troisième et quatrième nation au classement FIFA.



Les coéquipières de Melvine Malard, l’attaquante de l’Olympique Lyonnais originaire de La Réunion, ont balayé les championnes d'Europe en titre et vice-championnes du monde.



Il faut dire que les Lionnes oranje étaient moins en jambes cette année. Elles n’avaient pas survolé leur phase de groupes, terminant à la deuxième place après un nul face à la Suède (1-1) et deux succès poussifs face au Portugal (3-2) et à la Suisse (4-1, dont trois buts inscrits dans les dix dernières minutes).



A l’inverse, les Bleues se présentaient avec plus de certitudes. Si elles ont engrangé le même nombre de points dans leur poule, leur parcours semblait plus maîtrisé. Elles ont ainsi décroché la très convoitée première place qui leur permettait d’éviter une équipe de gros calibre dès la phase à élimination directe.



La France de la sélectionneuse Corinne Diacre défiera mercredi en demi-finale l’Allemagne, huit fois titrée à l’Euro en dix participations.