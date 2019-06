Les Bleues éliminées : "Pour moi, il y a pénalty"

"Pour moi, il y a pénalty", assure Valérie Gauvin. Alors que les françaises ont été éliminées de leur mondial vendredi soir, les débats se poursuivent sur le terrain de la troisième mi-temps.



"On est très déçu, quoi dire de plus. On pensait faire beaucoup mieux, mais on a manqué de justesse technique, et on s’est mis en difficulté. On n’a pas réussi à jouer plus vite. Pourtant, on a poussé, mais on n’a pas eu assez d’occasions franches. Et le but de Wendie (Renard) est venu trop tard. Le pénalty ? Pour moi, il y est car la main existe", a estimé la réunionnaise, attaquante titulaire de l’équipe de France.



C’est vite oublier une autre situation, cette fois-ci favorable aux Américaines, qui a vu l'arbitre refuser leur troisième but pour un hors-jeu lui aussi très limite, même après visionnage de l'assistance vidéo.



La coupe du monde se poursuit sans les Bleues avec des oppositions la semaine prochaine entre l'Angleterre et les Etats-Unis et les Pays-bas contre la Suède qui se sont qualifiés pour les demi-finales.