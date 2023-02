A la Une . Les "Békés" antillais ont eu la peau d'un conseiller du ministre des Outre-Mer

Le 1er février dernier, un arrêté de Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer, paraissait au Journal officiel de la République annonçant qu'il était mis fin aux attributions de Max Dubois en tant que conseiller spécial au cabinet du ministre. La fin d'un long bras de fer qui aura vu la victoire par K.O. du lobby des "Békés" antillais. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 16:08





Il y a de fortes chances que ce soit ça, ajouté aux rumeurs sur le financement, qui ait finalement convaincu MEDETOM, Matignon et l'Elysée de mettre un terme à l'aventure Dubois, avant qu'un journal comme Le Canard enchaîné ou Médiapart ne mette son nez dans les affaires de R&DOM République et Développement Outre-Mer)... Max Dubois aura tenu 6 mois à ce poste. Une performance quand on connaît le personnage...Le plus étonnant de l'histoire est déjà qu'il ait pu être nommé. Max Dubois n'est pas un inconnu, notamment ici à Zinfos. Nous l'avons reçu à plusieurs reprises et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il avait des idées très arrêtées et qu'il ne mâchait pas ses mots. Volontiers provocateur, il descendait en flammes les "békés antillais et sa bête noire était Bernard Hayot.Comment un tel profil a-t-il pu être embauché ? Mystère et boule de gommes.Depuis son départ, les couloirs des ministères parisiens bruissent de rumeurs.Pour les uns, il aurait eu des casseroles accrochées aux basques, à chercher notamment du côté de son association R&DOM dont le mode de financement et de fonctionnement a toujours interrogé.Pour les autres, ce sont les "Békés" qui auraient eu sa peau.La vérité, comme souvent, est peut-être un mix des deux. Nous en voulons pour preuve ce courrier envoyé par les responsables de Banamart, l'union des producteurs de bananes de Martinique, au ministre Carenco demandant rien moins que la tête de Max Dubois.Le courrier date du 24 janvier 2023, le licenciement même si le terme est inexact est intervenu quelques jours après.Parmi les signataires, Jean-Michel Hayot, Nicolas des Grottes, Jean-Claude des Grottes, Olivier Duchamp de Chastaigne... La fine fleur des "Békés" martiniquais.Ils reprochent à Max Dubois ses prises de position contre eux. Rien de plus normal mais rien de nouveau non plus. Je ne pense pas que ce soit ça qui ait poussé à une prise de décision aussi rapide.L'explication est peut-être à chercher en page 2 de la lettre, quand les signataires font référence à des activités de lobbying de l'association de Max Dubois et qui ne respecteraient pas les obligations légales en la matière.Il y a de fortes chances que ce soit ça, ajouté aux rumeurs sur le financement, qui ait finalement convaincu MEDETOM, Matignon et l'Elysée de mettre un terme à l'aventure Dubois, avant qu'un journal comme Le Canard enchaîné ou Médiapart ne mette son nez dans les affaires de R&DOM République et Développement Outre-Mer)...











