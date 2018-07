Les Balkany renvoyés au tribunal correctionnel pour fraude fiscale

Le maire de Levallois et son épouse sont accusés d'avoir caché pas moins de 13 millions d'euros à l'administration fiscale. Quatre de leurs proches sont impliqués par ce dossier, dont leur fils. Le juge Renaud Van Ruymbeke a tranché, la mise en examen du couple Balkany se conclura au tribunal correctionnel, malgré leur constant déni.Ils sont, dans le cadre d'une vaste affaire de blanchiment et de fraude fiscale, accusés de "déclaration incomplète ou mensongère", et de corruption.Accusés de n'avoir pas déclaré tous leurs revenus entre 2011 et 2014, les Balkany sont sommés de s'expliquer sur l'origine de leur patrimoine : un riad à Marrakech, deux villas à Saint-Martin, mais aussi une propriété à Giverny, en Normandie. Les biens incriminés ont été saisis par la justice.