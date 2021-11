A la Une . Les Avirons : Vols répétés de plantes endémiques, le maire va porter plainte

Depuis plusieurs semaines, le vol de plantes endémiques et indigènes sur le territoire des Avirons se multiplie, indique la municipalité des Avirons, qui annonce qu'une plainte sera déposée auprès de la gendarmerie "afin de ne pas laisser pas ces actes impunis". Par N.P - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 09:57

Depuis plusieurs semaines, le vol de plantes endémiques et indigènes sur le territoire des Avirons se multiplie. Rien que durant la nuit dernière, ce sont 50 plantes qui ont été déterrées par des voleurs sans scrupule envers la nature.



Pour rappel, la Ville des Avirons s’est engagée à mettre en terre 6 000 plants indigènes durant cette mandature avec le projet TKD (Thérésien Cadet) et mène une politique de développement durable.



Les vols de ces plantes endémiques, dont certaines aux vertus médicinales, représentent un grave préjudice porté à la sauvegarde de notre biodiversité réunionnaise.



Le Maire des Avirons, Eric Ferrère, se dit « attristé » par de tels « comportements inacceptables ».



Sur la commune, ce sont plus de 1 300 arbres qui ont été plantés en plus d’une année.



Une plainte sera déposée auprès de la gendarmerie afin de ne pas laisser pas ces actes impunis. La Ville des Avirons compte ainsi mener un combat contre ceux qui détruisent notre patrimoine végétal endémique.