Les Avirons: Une jeune femme se fait transpercer la jambe par un molosse

Alors qu'elle se marchait vers le Chemin Bleu, aux Avirons, ce vendredi après-midi, Heidy s'est faite attaquer par un chien de type Staff américain, comme le dévoilent nos confrères du JIR.



Selon elle, le molosse n'aurait pas aboyé et lui aurait sauté dessus et l'a attrapé au mollet. La jeune femme de 23 ans a tenté de se défendre comme elle a pu en secouant la jambe. Une voisine lui est venue en aide, en repoussant le chien avec son balai.



La jeune femme se retrouve avec "une morsure qui a transpercé son tibia et son mollet" ainsi que de nombreux trous sur la jambe. Des blessures qui lui ont valu une semaine d'ITT.



Le molosse n'en serait pas à sa première attaque. Le même jour, au matin, il s'en serait pris à une vieille dame. Le chien a une chaîne autour du cou, mais n'est jamais accompagné par son maître.



Heidy a porté plainte contre le propriétaire du chien. Selon elle, ce dernier devrait prendre ses responsabilités car c'est son chien qui va payer en étant euthanasié.