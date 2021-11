La grande Une Les Avirons : Une gendarme blessée au tesson de bouteille, l'agresseur immobilisé au taser

Une gendarme a été blessée lors d’une intervention en centre ville des Avirons ce midi. La militaire a été blessée au cou et au visage alors qu’elle tentait de calmer un individu dans un état second. Elle a été longuement prise en charge dans un véhicule médicalisé du SMUR puis transportée vers le CHU Sud. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 à 12:36

Une gendarme a été blessée lors d’une intervention en centre ville des Avirons ce midi. La militaire a été blessée au visage et au cou alors qu’elle tentait de raisonner un homme qui embêtait des jeunes filles. Elle a été longuement prise en charge par les pompiers et les urgentistes dans un véhicule médicalisé.



L’agression s’est déroulée en centre ville des Avirons près de l’église et à une trentaine de mètres de la brigade.



Les gendarmes ont été appelés peu avant midi avec pour seul signalement le comportement d’un jeune homme qui embêtait des passantes. Sur place, les gendarmes tentent de raisonner un jeune homme de 20 ans adossé au mur de l’église.



Alors que la situation semble apaisée, ce dernier se retourne brusquement et porte des coups de tesson de bouteille en direction d’une gendarme. Elle est touchée au niveau du cou et des lèvres. Elle saigne abondamment mais fort heureusement la carotide n’est pas touchée. Les témoins décrivent une scène horrible, avec beaucoup de sang au sol.



Les deux autres gendarmes de la brigade territoriale Etang-Salé /Les Avirons qui accompagnaient l’adjudant-chef ont fait usage de leurs tasers pour immobiliser l’agresseur.



Selon la mère de l’agresseur - une famille nouvellement arrivée dans la commune - son fils n’est habituellement pas porté sur l'alcool mais ce vendredi, il n’aurait pas pris ses médicaments. Ce matin, il aurait par contre bu de l'alcool, ce qui pourrait expliquer son geste. L'homme âgé de 20 ans est suivi pour des troubles psychiatriques.



Le pronostic vital de la militaire n’est pas engagé. Elle a pu perdre connaissance quelques minutes après l'agression ce qui a pu laisser craindre le pire à ses coéquipiers. Après avoir été prise en charge dans le véhicule médicalisé du SMUR, elle a été transportée vers le CHU de Terre Sainte.