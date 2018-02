Les Avirons: Une caserne flambant neuve pour les pompiers

Les pompiers des Avirons ont désormais la chance de travailler dans des locaux neufs. Le nouveau centre d'incendie et de secours des Avirons, livré fin 2017, se situe dans une zone récemment aménagée par la ville des Avirons en contrebas du centre-ville, à l’Est de la commune.



Il se compose de deux corps de bâtiment. Le premier, de forme longitudinale, regroupe l’administration et des zones de vie. Le deuxième, perpendiculaire au premier, regroupe des remises pour les engins et des locaux techniques. L'ensemble représente une surface utile totale de 865 m², avec une aire d’exercice et de manœuvre de 1 118 m².



Sous la houlette du lieutenant Joseph Idmont, 34 sapeurs-pompiers (19 professionnels et 15 volontaires) composent l'effectif du centre, auxquels s'ajoutent trois personnels administratifs, techniques et spécialisés.



2,5 millions d'euros



Six engins sont à la disposition des pompiers (un fourgon pompe tonne léger, un camion-citerne feux de forêt, un véhicule nombreuses victimes, un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, un véhicule léger opérations diverses et un véhicule léger de commandement).



Le coût de l’opération de construction s'établit à 2,5 millions d'euros, financé par le Département à hauteur de 80 % et par la commune des Avirons, à hauteur de 20%. La SPL Avenir Réunion était mandataire de l’opération, et la maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement de maitrise d’œuvre Urban Architectes/Be Green Engineering.



En 2017, le centre de secours et d'incendie des Avirons a réalisé près de 790 interventions en 2017, dont 83% de secours d’urgence aux personnes.