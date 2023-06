A la Une . Les Avirons : Un pompier volontaire blesse un gendarme lors d'un délit de fuite

Un habitant des Avirons a été jugé en comparution immédiate hier pour des faits remontant au 29 mai dernier. Alors que des gendarmes lui avaient demandé de s'arrêter lors d'un contrôle routier, il a pris la fuite tandis qu'un des militaires tenait la poignée de sa porte. Il a avoué avoir paniqué car il était en possession de zamal. Par GD - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 10:18

Lundi dernier, vers 17h30, les gendarmes procédaient à un contrôle routier aux Avirons. Patrick* arrive à l'intersection où les militaires sont postés. L'un d'entre eux lui fait signe de s'arrêter, tandis qu'un autre se place à côté de son véhicule. Ce dernier tape sur la portière du conducteur et attrape la poignée. C'est à ce moment-là que Patrick redémarre brusquement, blessant au passage le gendarme qui s'est vu prescrire 7 jours d'ITT.



Environ une heure plus tard, les gendarmes se rendent au domicile de Patrick, par ailleurs pompier volontaire. Dans le hall de l'immeuble, ils croisent une femme avec un sac dégageant une forte odeur de zamal. Il s'agit de la compagne de Patrick qui se débarrassait d'une importante quantité de cannabis. Pendant ce temps, Patrick était chez lui en train de boire du whisky en attendant son arrestation.



Face aux juges, Patrick affirme avoir eu peur du contrôle, car il avait du cannabis dans sa voiture. De plus, il est en récidive pour avoir déjà été contrôlé en état de conduite sous stupéfiants en 2019. Il assure ne pas avoir vu le gendarme s'approcher de son véhicule sur le côté. Il avoue tous les faits et présente constamment des excuses.



Pour la procureure, les faits de délit de fuite sont caractérisés et reconnus. Elle souligne surtout la quantité de cannabis, environ 450g, retrouvée chez Patrick. Pour cette raison, elle requiert une peine d'un an de prison, dont six mois avec sursis.

"Un investissement sur plusieurs mois"



Maître Alexandre Volz, l'avocat de Patrick, ne contestera pas le délit de fuite qui est reconnu. En revanche, il s'attachera à réfuter les soupçons de trafic de stupéfiants qui pèsent sur son client en raison de la quantité trouvée. Il rappelle que le zamal découvert est récemment coupé et que, une fois séché, son poids diminuera de 80 à 90%.



L'avocat insistera notamment sur le fait qu'aucun test n'a été réalisé sur la plante pour déterminer s'il s'agit bien de cannabis plutôt que de CBD ou de chanvre. "Cette quantité représente un investissement sur plusieurs mois. Les gendarmes ont-ils retrouvé des balances, des équipements d'éclairage pour la culture ou ont-ils vérifié les contacts téléphoniques pour prouver un trafic ? Qu'est-ce qui justifie l'arrêt de cette enquête ?", argue-t-il.



Ces arguments ont conduit à l'abandon de deux chefs d'accusation. Ainsi, Patrick est condamné à 6 mois de prison avec sursis simple pour refus d'obtempérer et usage de stupéfiants. Son permis de conduire est suspendu pendant 4 mois.



*Prénom d'emprunt