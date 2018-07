Les Avirons: Signature de l'adhésion à la charte du Parc National

La municipalité des Avirons a signé ce jour mercredi l'adhésion à la charte du Parc National de La Réunion.



Le 19 janvier 2018, le conseil municipal a décidé de l'adhésion de la commune à la charte du Parc National de la Réunion. Le maire René Mondon précise que cette décision unanime répondra sans aucun doute aux enjeux de conservation et de développement durable du territoire, alliant tourisme, développement économique et protection de la Nature.



Aujourd'hui, les expériences des 17 autres communes adhérentes à la charte, montrent que règlementairement aucune contrainte supplémentaire ne vient s'imposer dans l'aire d'adhésion.



La volonté de la municipalité est de centrer sa stratégie sur le développement économique et touristique du Tévelave dans le but de répondre aux problématiques et aux enjeux de création d'activités, indispensables à la survie du bourg.



Dès lors, il devient, pour la municipalité, essentiel de faire du Tévelave une destination à part entière permettant la découverte des richesses du Parc National et dans une continuité vers le Maïdo, dont c'est la Porte SUD. L'augmentation du flux sur le territoire et les retombées économiques ne pourront survenir que par le biais des actions de valorisation du patrimoine, des produits locaux mais également du patrimoine forestier à travers la route qui mène au Maïdo.



L'adhésion de la Commune des Avirons à la charte du Parc National de la Réunion répondra à ce besoin et permettra non seulement de coordonner un projet éco-touristique, de valorisation des patrimoines naturels, culturels et paysagers du bourg du Tévelave mais aussi de bénéficier d'une part, des financements sur les projets d'investissement prévus sur l'aire d'adhésion et d'autre part, de la mise à disposition d'un chef de projet de la CIVIS chargé des actions de promotion, de communication et d'animation du territoire, en liaison avec les Portes de Parc.



Ainsi, le Tévelave pourra augmenter son potentiel d'attraction pour en faire une « Destination » via l'identification d'une trajectoire « Porte de parc » du littoral vers la forêt, au-delà du Tévelave.



Dans son discours le Maire des Avirons a rappelé par ailleurs que dans le cadre de ce projet « Porte de parc », la commune bénéficiera également des dispositifs existants pour faire valoir les atouts du village du Tévelave, les itinéraires de découverte reliant les Makes, le Grand et le Petit Bénard, les produits d'accueil, d'artisanat et ceux issus de la forêt de l'agriculture.



Cette convention actée par la signature de la Vice-Présidente du Parc Madame Sylvie Moutoucomorapoullé, de la représentante du Département Madame Yvette Duchemann et du Maire des Avirons René Mondon est un acte fort qui formalise l'engagement de la commune en faveur de ce projet de territoire pensé au bénéfice de la préservation et du développement des hauts.



Elle définit et identifie un cadre des actions prioritaires qui seront menées pour les trois ans à venir telles que la promotion du cadre de vie et la découverte des richesses du territoire, collaboration avec l'ensemble des autres acteurs des Hauts : la CIVIS, la Région, le Conseil Départemental, l'Office National des Forêts.



La municipalité souhaite faire du village une destination de caractère et abien conscience que cette convention d'application n'est qu'une étape dans le long chemin qui reste à parcourir pour le développement économique et touristique du Tévelave.



Après les discours les personnes présentes ont pu assister à une présentation des outils du Parc National sur le "balcon du Tévelave" , magnifique point de vue sur le village et la côte.

Suite aux différents exposés les convives se sont retrouvé autour d'un repas traditionnel créole.