Les Avirons : Poker menteur autour de l'héritage de Michel Dennemont

Candidats déclarés : Paul Fort (L'Alternative), Dominique Vendome (Citoyens, c'est maintenant !), Roseline Lucas (Ensemble construisons l'avenir des Avirons), Eric Ferrère (Les Avirons avec Éric Ferrère, avançons), James Fontaine (Pour un vrai renouveau aux Avirons, votons pour le changement).



Une page se tourne aux Avirons. La commune, qui compte 11 471 habitants et qui fait partie de la Civis, verra cinq candidats sans-étiquette briguer le fauteuil de maire, longtemps occupé par Michel Dennemont pendant 30 ans (mai 1987-octobre 2017), qui a depuis laissé sa place à son ancien adjoint de toujours René Mondon lorsqu’il a été élu sénateur.



Parmi les candidats, on retrouve Roseline Lucas, ancienne adjointe de Michel Dennemont, et l’opposant historique du sénateur, Eric Ferrère, qui bénéficie de l’appui de la plupart des collègues de Roseline Lucas au conseil municipal mais aussi d’un autre opposant, Jean-Daniel Dennemont.



Trois autres listes citoyennes, menées par Dominique Vendome, James Fontaine et Paul Fort, vont tenter de profiter de la désunion de la majorité sortante pour tenter de créer la surprise.



Résultats 2014 (1er tour)



Inscrits: 8 209

Votants: 6 235

Blancs et nuls: 238

Participation: 75,95%

Exprimés: 5 997

Candidats

Voix

% exprimés

Michel Dennemont (LPA)

3 042

50,73

Jean-Daniel Dennemont (Union de la droite)

2 377

39,64

Fabienne Brabant-Victoire (SE)

578

9,64

Nicolas Payet Lu 61 fois





