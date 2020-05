Communiqué Les Avirons : La paroisse de l’Immaculée Conception ouvre des inscriptions pour participer aux célébrations

Afin d’assurer la sécurité des fidèles, les églises de la paroisse de l’immaculée Conception aux Avirons ont réduit leurs places de 80% lors des célébrations, pour éviter toute contamination au Covid19. C’est pourquoi la paroisse invite désormais ceux qui souhaiteraient assister aux célébrations à s’inscrire par téléphone, mail ou sms, afin de ne pas être refusé à l’entrée si la capacité maximum est atteinte. Voici le communiqué : Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 22:14 | Lu 88 fois

PAROISSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DES AVIRONS



J’informe l’ensemble des paroissiens de l’Immaculée Conception - Les Avirons, que comme tout rassemblement humain, les célébrations eucharistiques peuvent être l’occasion de contaminations par le virus du SARS-COV-2.



Depuis le samedi 23 mai nous pouvons célébrer dans le respect des consignes sanitaires données par le gouvernement.

Dès lors, il apparaît nécessaire que la reprise des célébrations eucharistiques sur notre paroisse intervienne dans des conditions de sécurité sanitaire strictes. C'est pourquoi, au vu des règles qui doivent être appliquées nous mettons en place un processus d’inscription aux célébrations dès aujourd’hui pour vous éviter un refus d'accès à l'église.



Ainsi, je vous rappelle, que nos églises comptent un nombre restreint de places. Pour chaque célébration la capacité est diminuée de 80%.



C'est pourquoi nous maintiendrons les messes en direct sur notre page Facebook Paroisse de l’Immaculée Conception des Avirons : https://www.facebook.com/PIMC97425/



Les horaires des messes restent inchangés et je remercies les paroissiens de remplir avec soin les formulaires d’inscription via les liens suivants :



- Messe à l’Église Saint Joseph au Tévelave le samedi 30 mai à 16h00 :

billetweb.fr/messe-de-la-pentecote-tevelave



- Messe à l’Église de l’Immaculée Conception au Centre Ville le samedi 30 mai à 17h30 : billetweb.fr/messe-du-samedi-30-mai



- Messe à l’Église du Très Saint Sacrement à la Ravine Sèche le dimanche 31 mai à 7h00: billetweb.fr/messe-de-la-pentecote-ravine-seche



- Messe à l’Église de l’Immaculée Conception au Centre Ville le dimanche 31 mai à 9h00 : billetweb.fr/messe-de-la-pentecote-centre-ville



Les inscriptions se font aussi par téléphone, mail, sms ou courrier déposé dans la boîte aux lettres de la paroisse en veillant à préciser :

Nom ;

Prénom ;

Année de naissance ;

Email (si possible) ;

N° Téléphone ;

Messe souhaitée ;

Afin, d'offrir la possibilité à tous et à chacun de participer aux célébrations de l'eucharistie les paroissiens ayant fait une inscription ce weekend seront sur liste d'attente pour le weekend prochain. Ils ne pourront s’inscrire uniquement que pour une seule célébration.





L'ACCÈS EST DÉCONSEILLÉ POUR LES MOINS DE 11 ANS ET LES PERSONNES VULNÉRABLES.





Je vous rappelle que le PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE et que le respect de la distanciation physique et des gestes barrières est primordial. Ainsi, de la solution hydroalcoolique sera à disposition à l'entrée et à la sortie des célébrations.



Je vous demande, chers paroissiens, de respecter le sens de circulation et d'être attentifs aux consignes qui vous seront données par les fidèles bénévoles.



Pour toutes difficultés d’inscription vous pouvez appeler le secrétariat de la paroisse aux heures de bureau au 0262 38 03 66 / 0692 30 67 11 ou par mail :

paroissedesavirons425@gmail.com nous vous répondrons dans les plus brefs délais.



Nous souffrons tous de cette situation extraordinaire qui impacte nos célébrations et qui nous oblige à procéder ainsi. Unis dans la prière et dans la foi, nous surmonterons cette épreuve ensemble.





Père Jacky MOUREQUITO

Curé de la Paroisse de l'Immaculée Conception des Avirons



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité