Les Avirons : Infiltrations et incivilités gâchent la tranquillité des locataires d'une résidence pour personnes âgées

A chaque épisode de fortes pluies, des locataires d’une résidence SHLMR des Avirons voient de l’eau ruisseler le long des murs des logements et envahir les coursives. Par PB - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 16:09 | Lu 246 fois

Dans cette résidence de 23 appartements accueillant exclusivement des personnes âgées, les fortes pluies sont synonyme de stress. "Mon appartement se trouvant dans le coin, je récolte tout", se désespère une des locataires. Dans son logement, l’eau s’infiltre depuis le plafond. La retraitée a signalé à plusieurs reprises le problème auprès du bailleur social. "Des travaux ont été faits pour tenter de colmater les fuites mais à chaque fois c’est du rafistolage", déplore-t-elle.



Dans une des coursives des parties communes, l’eau s’infiltre, des nacots sont cassés et demandent également à être réparés. A cela s'ajoute "des locataires qui s’entêtent à prendre des chiens alors que c’est interdit et qui n'hésitent pas à leur faire faire leur besoin dans les espaces verts", regrette-t-elle. Ces nuisances viennent perturber la tranquillité nécessaire à ce type de logements aménagés pour les personnes âgées.



Contactée, la SHLMR confirme les réclamations portées. Alertées au début du confinement, les équipes ont d’abord traité les urgences, indique la direction. "Vendredi dernier, une équipe a été dépêchée sur place. Un diagnostic pour identifier l’origine de la fuite sera réalisé en ce début de semaine", répond la SHLMR qui possède 1142 logements réservés aux personnes âgées répartis sur 31 résidences sur l’île.