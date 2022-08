A la Une . Les Avirons : Il casse la voiture de son oncle mais est relaxé

Un jeune homme a été jugé au tribunal pour avoir dégradé la voiture de son oncle à qui il en voulait. Après avoir d’abord reconnu les faits durant son audition, il s’est ensuite rétracté et veut même engager une plainte pour diffamation contre son oncle. Faute de preuve, il a été relaxé…mais est loin d’en avoir fini avec la Justice. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 17 Août 2022 à 16:13

Le 8 avril dernier, Louis *, un habitant des Avirons, découvre que sa Peugeot 205 stationnée sur un terrain à côté de chez lui à le pare-brise et une vitre latérale brisée. Le véhicule n’est pas en circulation et n’est donc pas assuré. Le montant de la facture est de 587 euros.



Quelques jours plus tard, l’homme va apprendre par son fils que le responsable des dégradations n’est autre que son neveu Julien* qui vit à côté. Il dépose plainte et affirme aux gendarmes que son neveu et lui "ont eu plusieurs soucis, mais rien qui ne justifie cet acte."



Lors de son audition par les gendarmes, Julien va d’abord reconnaître les faits, expliquant qu’il était "en colère contre son oncle" et voulait lui donner une leçon car le véhicule de ce dernier est à l’abandon sur ce terrain depuis 5 ans, ce qui l’empêche de pouvoir entretenir le lieu.



Pourtant, quelques jours plus tard, Julien se rétracte et nie tout dans un courrier envoyé à la procureure de la République. Il demande même à engager une procédure contre son oncle pour diffamation.



Hier, prévenu et partie civile sont absents à l’audience. Louis est toutefois représenté par Me Aurélie Bijoux. "Il a bien reconnu les faits. Ce n’est pas un véhicule en circulation, certes, mais cela reste sa propriété", souligne l’avocate. Elle demande donc le remboursement des frais pour les réparations, 300 euros pour le préjudice moral et 700 euros pour les frais d’avocat.



Faute de preuve, le tribunal va relaxer Julien. Ce dernier n’en a pas fini avec les problèmes judiciaires. En effet, le lendemain de son envoi de courrier à la procureure, il a menacé son oncle avec un sabre. Il sera donc jugé prochainement pour menace de mort.



*Prénoms d'emprunt



