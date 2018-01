Les Avirons : Grève dans la crèche Les Kayambes pour des impayés de salaires

C'en est trop pour les assistantes maternelles de la micro-crèche Les Kayambes, elles ont décidé ce matin, à contrecoeur, de ne pas accueillir les enfants. Elles n'ont pas été payées en décembre, et leur salaire de novembre leur est parvenu début janvier.



Depuis trois ans que leur patron, Christophe Lokossou, a ouvert cette structure d'accueil, les impayés de salaires sont récurrents. Pourtant, M. Lokossou a ouvert deux autres micro-crèches durant ces trois années, empochant des subventions au passage, et, selon une des grévistes "Il est très souvent hors-département, et roule dans une belle voiture neuve...".



Les assistantes maternelles ne sont pas les seules victimes des oublis de paiement de M. Lokossou : le prestataire de service livrant les repas aux tout-petits, lassé de n'être pas réglé, n'a pas livré les repas durant deux jours au mois de décembre. La crèche a dû fermer ses portes deux jours avant la date prévue des congés annuels. À la rentrée, le 9 janvier, les parents ont apporté le repas de leurs bambins, les factures n'ayant pas été réglées durant les vacances. Finalement, les petits recevront leurs repas durant un mois, jusqu'à la prochaine facture.



Les assistantes maternelles réclament naturellement leurs salaires impayés, mais aussi que cessent ces pratiques répétées, qui les mettent dans des situations intenables. Noël fut difficile pour ces professionnelles de la petite enfance.