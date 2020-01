Politique Les Avirons: Eric Ferrere officialise sa candidature pour les municipales

Près de 600 personnes étaient présentes ce samedi matin pour assister à l'officialisation de la candidature d'Eric Ferrere à la mairie des Avirons.



C'est entouré de ses militants, des élus de la majorité sortante, du maire actuel René Mondon, des élus de l’opposition, notamment Jean Daniel Dennemont, des représentants de la Gauche modérée avec la présence d’Ary Morel (progrès 974), ainsi que de Didier Robert, président de Région, qu’Eric Ferrere a tracé les grandes lignes de sa campagne.



Il oriente sa campagne autour de trois grands thèmes. Il souhaite dynamiser sa commune avec plus de commerces de proximité, le développement de la fibre et d'une économie touristique, et des taux d'impôts au plus bas. Eric Ferrere tend également à faciliter le quotidien des Avironnais, avec notamment la construction d'un nouveau collège et l'implantation d'un nouvel EHPAD.



Redonner l'image d'un village aux Avirons fait également partie des priorités du candidat. Pour se faire, il compte soutenir davantage les agriculteurs, les éleveurs et les artisans.



"Nous avons besoin de croire en des lendemains meilleurs, de trouver de l’espoir pour nos familles, de construire des solutions pour nos enfants, de garantir la tranquillité et la sérénité pour nos anciens", a conclu Eric Ferrere.





