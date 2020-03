A la Une ... Les Avirons: Eric Ferrere face à Roseline Lucas

À l’image de l’ancienne majorité municipale, la population avironnaise s’est clairement divisée entre deux candidats.



Eric Ferrère, absent en 2014, et opposé à Michel Dennemont en 2008, recueille 45,8% des voix. L'éternel second compte bien cette fois-ci s’imposer. Eric Ferrère était en effet bien entouré cette année. Il a pu bénéficier des soutiens des élus de la majorité sortante, du maire actuel René Mondon, des élus de l’opposition avec notamment Jean Daniel Dennemont, des représentants de la Gauche modérée avec la présence d’Ary Morel (progrès 974), ainsi que de Didier Robert, président de Région.



Roseline Lucas était soutenue par la droite locale et Michel Dennemont, l’ancien maire de 1987 à 2017 et devenu depuis sénateur. La candidature de l’ex 3ème adjointe n’avait cependant pas fait l’unanimité au sein du conseil municipal. Roseline Lucas obtient 33,02% des voix.



Les soutiens de Paul Fort (13,10 des voix) et James Fontaine (3,90 des voix) pourraient sérieusement faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre dimanche prochain.



Dominique Vendôme obtient quant à lui 4,19% des voix. Nicolas Payet Lu 1819 fois







