Les Avirons: Cinq familles du sentier Bihel en difficulté

Sans voie d’accès suffisamment aménagée pour permettre le passage d’un véhicule, les difficultés s’accumulent pour les habitants de la partie basse du sentier Bihel aux Avirons.



Cinq familles sont touchées, les personnes âgées en particulier. Les camions de collecte ne pouvant circuler, ce sont donc les plus jeunes qui doivent porter les ordures ménagères 200 m plus bas sur un sentier en forte pente, avec escalier. Sur le lieu faisant office de dépôt d'ordures, les rats, moustiques et autres nuisibles prolifèrent. A défaut, regrettent les habitants, les ordures sont également brulées sur un terrain abandonné à côté du sentier.



A cela, il faut ajouter les problèmes de dos, genoux dont souffrent certains riverains. "Quand il y a un malade, il faut le transporter à dos d’homme, ou en faisant la chaise à porteur", déplore un des habitants du sentier.



Estimant qu'’’il y a largement la place pour faire un chemin et ainsi améliorer leurs conditions de vie", les familles du sentier Bihel réclament la construction d'un chemin depuis quelques années déjà.