Les Avirons : Alerte sécheresse

Depuis quelques semaines, la sécheresse se fait ressentir sur toute l’île. Et si quelques pluies ont été observées ici ou là, elles sont insuffisantes et entraînent sur la durée, un manque dans les ressources en eau de surface de la commune des Avirons.



C’est pourquoi, la CIVIS fait appel au civisme de sa population en leur demandant de restreindre leur consommation en eau. Aussi, il est recommandé aux habitants de :



• limiter l’arrosage des jardins et espaces verts

• limiter les lavages à grande eau

• limiter le lavage des voitures

• limiter les vidanges et remplissages des piscines privées



Ces mesures vont de pair avec les consignes habituelles pour réduire sa consommation en eau:

• faire fonctionner les appareils de lavage à plein

• privilégier les douches

• ne pas prélaver la vaisselle

• utiliser un verre pour le brossage des dents



Si la période de sécheresse venait à s’aggraver, des arrêtés de restrictions d’usage de l’eau et des coupures d’eau pourraient être rendus nécessaires sur la commune des Avirons.



Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

• CISE REUNION : cise-reunion.re / 0262 534 232

• CIVIS - Direction Eau et Assainissement : dea@civis.re / 0262 818 220

• Mairie des Avirons : contact@mairie-avirons.fr / 0262 380 266



La CIVIS vous remercie de votre compréhension et compte sur votre soutien en ces temps de sécheresse.