Les Avirons: 11 élus de la majorité rejoignent Eric Ferrère, Michel Dennemont parle de "trahison"

La majorité se déchire aux Avirons à quelques semaines des municipales... Alors que l'ancien maire Michel Dennemont ainsi qu'une partie du conseil municipal, avaient apporté leur soutien à la candidature de Roselyne Lucas, une autre partie des conseillers municipaux de la majorité, mais aussi le maire René Mondon, ont décidé de rouler pour Eric Ferrère pour ce scrutin. Dans un communiqué, Michel Dennemont parle, ni plus ni moins, de "trahison".



Le ralliement de 11 élus de la majorité a été officialisé juste après le dernier conseil municipal. Dans un communiqué co-signé par Line Baillif (1 ère adjointe), Jean Hugues Lesquelin (2 ème adjoint), Gladys Marchand (6 ème adjointe), Sylvaine Mezino, Patrick Cassagnabere, Nadia Roche/Lesquelin, Fabrice Payet, Fredo Ferrère, Lydia Grondin, Jean Daniel Dennemont, Pierrot Cantina (conseillers municipaux), ces derniers tiennent à rappeler que "les prochaines élections municipales ouvrent de nouveaux enjeux", puisqu'il s'agira en effet "des premières élections locales où depuis plus de 30 ans, Michel Dennemont ne conduira pas une liste".



Le communiqué des élus de la majorité soutenant Eric Ferrère:





LES ÉLUS SOUTIENNENT ERIC FERRERE.



Nous sommes des élus de la commune des AVIRONS. Nous avons travaillé avec Michel DENNEMONT, et pour certains d’entre nous, pendant plusieurs décennies. Nous sommes satisfaits du travail accompli, car nous avons su développer la ville et nous avons pu, tous ensemble, mettre en œuvre des idées et notre programme.



La majorité est conduite depuis plus de deux ans par René MONDON, le plus fidèle des fidèles à Michel DENNEMONT. Grâce à René MONDON nous avons pu terminer cette mandature dans le calme et la sérénité, loin des polémiques de pouvoir. Nous voulons lui rendre hommage et lui dire merci au nom de la population pour son travail et sa bienveillance.



Les prochaines élections municipales ouvrent de nouveaux enjeux. Il s’agit des premières élections locales où depuis plus de 30 ans, Michel DENNEMONT ne conduira pas une liste.



Quand Michel DENNEMONT fut élu sénateur, il nous a donné les raisons pour lesquelles il ne se représenterait pas, et il a prôné un rapprochement avec Eric FERRERE, seul candidat, capable selon lui, de rassembler opposition et majorité afin d’éviter des guerres de pouvoir au sein de notre équipe.

Cette volonté il l’a également exprimée avec beaucoup d’administrés ainsi qu’avec de nombreuses personnalités politiques.



Cette stratégie d’apaisement qu’il souhaitait mettre en place, nous l’avons adoptée, et nous avons travaillé durant des mois avec Eric FERRERE et les habitants sur un programme, pour améliorer la vie des Avironnais, tout en proposant une vision de développement pour les années à venir.



Aujourd’hui, nous sommes étonnés de son positionnement et nous nous interrogeons sur les tenants de ce revirement. Devons-nous également nous interroger quant au respect de son engagement moral pris devant TOUTE La REUNION sur sa parole donnée à sa colistière au poste de sénateur ?

Le sénateur entretient des relations étroites avec le « couple candidat » aux prochaines élections qui nous paraissent opaques. Doit-on tout sacrifier au nom de cette relation ? Doit-on tout sacrifier pour servir leurs intérêts ?



Nous sommes convaincus que non. Nous ne ferons pas de la politique sous la contrainte et les manœuvres. Sa décision de les soutenir n’engage que lui et n’oublions jamais que le peuple est le seul souverain.



Nous avons décidé ensemble, librement, et sereinement de rejoindre la candidature d’Éric FERRERE. Cette candidature est la plus raisonnable et la plus judicieuse pour notre population. Renouer avec notre histoire, se rassembler et porter ensemble un projet écologique, économique, touristique, éducatif, participatif, culturel et social, tout cela, nous avons décidé de le faire avec Éric FERRERE qui a su au fil du temps, avoir une vision collective et inspirante, pour préparer les Avirons aux défis de demain.

Rassemblons les forces vives de notre commune sans polémique ni division et maintenant, « Avançons ! »



Signataires : Line BAILLIF(1ère adjointe), Jean Hugues LESQUELIN(2ème adjoint), Gladys MARCHAND(6ème adjointe), Sylvaine MEZINO, Patrick CASSAGNABERE, Nadia ROCHE/LESQUELIN, Fabrice PAYET, Fredo FERRERE, Lydia GRONDIN, Jean Daniel DENNEMONT, Pierrot CANTINA (conseillers municipaux)





Une stratégie adoptée par ces élus qui ont travaillé durant plusieurs mois avec Eric Ferrère pour l'élaboration d'un programme. Ces conseillers municipaux sont aujourd'hui "étonnés" du positionnement actuel de Michel Dennemont, qui a apporté il y a quelques semaines son soutien non plus à Eric Ferrère mais à sa 3e adjointe Roseline Lucas,



Un revirement qui fait jaser ses anciens alliés. "Le sénateur entretient des relations étroites avec le 'couple candidat' aux prochaines élections qui nous paraissent opaques. Doit-on tout sacrifier au nom de cette relation ? Doit-on tout sacrifier pour servir leurs intérêts ? (...) Nous sommes convaincus que non", s'inquiètent-ils, assurant ne pas faire de la politique "sous la contrainte et les manoeuvres".



La réaction de leur ancien mentor ne s'est pas faite attendre...Michel Dennemont voit dans le soutien de ses anciens conseillers envers Eric Ferrère une "incompréhensible trahison". "Il est regrettable de voir aujourd'hui cette confiance trahie par un positionnement qui va à l’encontre de tout ce que nous avons mené durant ces trente années", déplore le sénateur, très dur envers son fidèle lieutenant, René Mondon, qui a pris place dans le fauteuil de maire. "Mon ex-premier adjoint souffre t-il d’amnésie, ou du syndrome de Stockholm ? Je souhaite quand même lui rappeler que le candidat à qui il apporte son soutien a toujours critiqué les projets que nous défendions ensemble, en équipe, pour les Avirons !", écrit l'ancien maire des Avirons dans un communiqué.



Souhaitant "raviver la mémoire" de son successeur, Michel Dennemont tient à lui rappeler qu'Eric Ferrère "a été à l'origine de plusieurs plaintes dont une qui l’a conduit à s'expliquer devant les gendarmes". "Durant 25 ans, sans cesse, il a joué d’accusations et de calomnies envers lui. Cela, mon ex premier adjoint ne peut pas l’oublier !", s'exclame le parlementaire, décidément très remonté du ralliement d'une partie de son équipe à son éternel opposant. "On se croirait dans la fable du corbeau et du renard", poursuit Michel Dennemont, qui réitère son soutien à Roseline Lucas pour les municipales.



Le communiqué intégral de Michel Dennemont à retrouver ci dessous:

Une Incompréhensible trahison !



Grace à la confiance des électeurs des Avirons, j'ai eu l’honneur et le bonheur d’exercer la fonction de maire pendant trente années à la tête d’une équipe toujours élue au premier tour

.

En 2017 les grands électeurs de La Réunion m'ont élu Sénateur. J'ai donc, avec mon équipe, transmis naturellement et en toute confiance, l’écharpe de maire à mon premier adjoint qui lui-même s’est qualifié de "maire de transition".



Il est regrettable de voir aujourd'hui cette confiance trahie par un positionnement qui va à l’encontre de tout ce que nous avons mené durant ces trente années.



Comme dit le philosophe Joseph Michel Antoine Servan : "La malveillance se nomme

trahison quand elle fait commettre des actions nuisibles à ceux-là même qu'on avait promis de servir".



Et c’est avant tout une trahison envers la population à laquelle nous assistons. Population qui a toujours voté pour nous et contre celui que mon ex-premier adjoint soutient aujourd'hui. Nous l'avons combattu et battu ensemble 8 fois.



Mon ex premier adjoint souffre t-il d’amnésie, ou du syndrome de Stockholm ? Je souhaite quand même lui rappeler que le candidat à qui il apporte son soutien a toujours critiqué les projets que nous défendions ensemble, en équipe, pour les Avirons !



Je voudrais raviver la mémoire de monsieur René Mondon sur le fait que cet opposant a été à l'origine de plusieurs plaintes dont une qui l’a conduit à s'expliquer devant les gendarmes, entre autres, nous y reviendrons. Durant 25 ans, sans cesse, il a joué d’accusations et de calomnies envers lui. Cela, mon ex premier adjoint ne peut pas l’oublier !



Quelle cohérence dès lors donner dans ce choix de le soutenir ? Quel crédit donner à cet opposant ? Lorsqu'il était élu dans l'opposition il ne siégeait pas aux conseils municipaux. Il n’avait même pas la décence, ni la responsabilité de représenter les électeurs qui avaient voté pour lui.



L'éternel perdant les trahissait systématiquement, il les oubliait après chaque élection. Il disparaissait.



La population des Avirons a aujourd'hui des difficultés à comprendre l'attitude de mon ex-premier adjoint. Aujourd'hui ce dernier succombe aux flatteries de l'éternel perdant. Qu’a t-il à y gagner ? Le risque est grand pour notre ville !



On se croirait dans la fable du corbeau et du renard. On sait comment se termine cette fable.

C’est une vraie déception pour nous tous qui aimons notre ville !



Je reste optimiste pour ma part, je suis persuadé que les Avironnais, eux, auront l'intelligence de ne pas se laisser duper par toutes ses viles manipulations, ses mensonges et ses trahisons.



Je réitère mon appel aux électeurs de ne pas laisser notre belle commune tomber dans de mauvaises mains. Je réaffirme sans ambiguïté tout mon soutien à Roseline Lucas qui a toujours travaillé en équipe dans l’intérêt de notre si belle ville où il fait bon vivre. Je lui fais confiance ainsi qu'à son équipe pour conduire les affaires communales des Avirons avec responsabilité.



