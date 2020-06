A la Une ... Les Avironnais élisent leur nouveau maire après l'intérim Mondon

Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 28 Juin 2020





Eric Ferrère n’était en effet pas très loin de rafler la mise dès le 15 mars en recueillant déjà 45,79% des voix.



Avec 33,02% des voix, Roseline Lucas a un retard à combler. L’espoir réside dans l’alliance conclue dans l’entre-deux tours avec deux autres têtes de listes au premier tour : Paul Fort et James Fontaine. Avec respectivement 13,10% et 3,90%, la nouvelle équipe peut, mathématiquement, contrarier les rêves de victoire d’Eric Ferrère. Aux Avirons, trois candidats s'unissent pour contrarier l'avance d'Eric Ferrère

Le candidat de la droite a toujours été barré, dans ses ambitions, tout comme n’importe quel opposant aux Avirons, par l’indéboulonnable Michel Dennemont. En 2008 par exemple, Eric Ferrère avait eu un aperçu de l’immense défi auquel tout candidat souhaitant tourner la page Dennemont aux Avirons devait faire face. Il n’avait obtenu que 29% des suffrages face aux 60% du maire sortant, élu sans souci dès le 1er tour.



Cette année, avec la retraite municipale de Michel Dennemont, les jeux étaient de nouveau ouverts.



Avant le 15 mars 2020, les Avironnais avaient eu droit à un mercato assez spectaculaire entre les deux camps. Alors que Michel Dennemont avait désigné René Mondon comme son successeur une fois sa fonction de sénateur obtenu, René Mondon a préféré accorder son soutien à Eric Ferrère. Michel Dennemont porte plainte contre les élus qui se rallient à Eric Ferrère

