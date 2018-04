Ce Mercredi 11 Avril, a eu lieu la plantation du 1er arbre des Ateliers Grand Canal de la SODIAC, en présence de Bernard Picardo, Vice-Président de La Région délégué aux ports, aéroports et aux zones d’actvités et de Philipe Naillet, Directeur Général de la SODIAC.



Situés sur un foncier de 5 600 m2, les Ateliers Grand Canal offrent 13 ateliers, de 250 à 550m2, dans un ensemble de plus de 3500m2. Il est à noter, la présence de 630m2 de bureaux en mezzanine au sein de cette surface et de 31 places de stationnement dont 16 couvertes et 18 aériennes.



La réflexion architecturale prend en compte les aspects pratiques essentiels au bon déroulement des activités quotidiennes, ainsi la zone de fret se situe à l’arrière du bâtiment, celle de chalandise à l’avant et les bureaux sont en mezzanines pour maximiser la surface exploitable.



Ces ateliers représentent un investissement de 6,1 M€ et bénéficient du soutien de l’Europe et de la Région Réunion, à hauteur de 1,9 M€. L’objectif est de favoriser l’accessibilité des ateliers aux entreprises réunionnaises pour soutenir leur développement économique.



Ainsi, grâce au financement soutenu par le FEDER et La Région Réunion, la SODIAC peut proposer un prix de location maîtrisé de 7€/m2 hors charges et hors taxes.



Cette démarche permet également d’améliorer le parcours résidentiel des PME réunionnaises par une offre attractive.