Les Assises Régionales du Pacte d’Investissement dans les Compétences (PIC) 2019-2022

Ce mercredi 7 novembre, Olivier Rivière, Vice-Président de la Région Réunion et Louis Bertrand Grondin, Conseiller Régional délégué à la formation professionnelle ont lancé les Assises Régionales du Pacte d’Investissement dans les Compétences (PIC), en présence des partenaires du PIC.La formation des Réunionnais constitue une priorité pour La Région puisqu’elle demeure un véritable vecteur de la croissance économique. L’enjeu est de donner aux Réunionnais les compétences qui leur permettront d’avoir accès à l’emploi et de s’épanouir dans l’avenir.La Région a mis en place en 2018, avec l’État, la convention d’amorçage du PIC – Plan d’investissement dans les compétences, visant à débloquer plus de 4 000 nouvelles places de formation à destination des personnes éloignées de l’emploi en 2018.Ce plan s’étendra en 2019 et sera concrétisé par la signature du Pacte d’investissement dans les compétences pluriannuel (2019-2022).