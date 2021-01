Les Anges sont toujours en garde à vue

Les policiers tentent d’éclaircir l’enchaînement des faits ayant amené des membres de l’équipe de tournage des Vacances des Anges 4 qui doit être diffusé par NRJ12 à se jeter sur des clients de l’hôtel. Parmi eux, le maire de Saint-André, sa femme et ses enfants qui étaient venus manger ce dimanche midi dans la partie restaurant de l’établissement.



La nounou de l’enfant de Ricardo et de Nehuda, et les deux « vedettes » du programme, à savoir Ricardo, 26 ans, sa compagne Nehuda, 28 ans qui ont joué dans "Love island" diffusé l’été dernier en métropole sur W9, devront encore patienter avant de pouvoir quitter l’île. Déjà exclus du tournage par la société de production La Grosse Equipe hier soir, ils sont désormais devenus indésirables à La Réunion, comme le réclament nombre d’élus venus apporter leur soutien au premier magistrat de Saint-André.