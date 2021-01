Les Anges poursuivis par "des hommes armés de machette", selon Public

"Il y avait des personnes torse nu avec des machettes dans la ville, prêtes à en découdre", c'est ce qu'aurait affirmé un membre de la production des Anges de la Téléréalité au Parisien . Des propos relayés dans Public qui titre : " Poursuivis par des hommes armés de machettes, comment les Anges ont été exfiltrés de la Réunion ? Public détaille ensuite l'exfiltration de la production et des vedettes de la téléréalité qui ont dû "trouver un endroit sûr où patienter" avant de quitter La Réunion. La version des faits de Ricardo est ensuite relayée : "Le fils du maire m'a mis le premier coup, puis son père m'a explosé une chaise dans le dos", avait-il déclaré au Parisien.Selon nos informations, Léa Jérôme a porté plainte pour violences en réunion en s'appuyant sur une vidéo où on la voit être bousculée par plusieurs personnes. Cette nouvelle pièce vient étayer le dossier global de l'enquête préliminaire lancée depuis la rixe au Creolia. Le Parquet n'écarte pour l'instant aucune thèse et continue les investigations au fur et à mesure que de nouveaux éléments sont découverts.