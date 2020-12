Les Anges de la Téléréalité à La Réunion : Quand et qui ?

La Grosse Equipe, la société de production à l'origine du mastodonte de la télé-réalité sur les ondes de télévision en France, a choisi de poser ses valises à La Réunion pour quelques semaines en début d'année Les Anges de la Téléréalité compte déjà 12 saisons et 3 émissions spéciales. Les tournages ont emmené les stars du petit écran un peu partout dans le monde, aux Etats-Unis, en Australie, en Asie comme en Amérique Latine.Cette fois-ci, les Anges de la Téléréalité viennent à La Réunion. Ils sont attendus dès la deuxième semaine de janvier sur notre île et pour une durée de deux mois.De nombreux bloggeurs ont déjà dévoilé quelques informations sur l'émission à venir comme les candidats qui devraient prendre part à l'aventure comme des stars déjà connues. Wassin TV rapporte donc qu'on pourrait croiser sur l'île Anaïs Camizuli, Eddy, Anthony Matéo et Clémence, Thomas (Les Anges 12), Tristan (La Villa des Coeurs Brisés 6), Julien (le prétendant de Beverly dans Les Princes et les princesses de l'amour 4), Angèle Salentino (Les Marseillais VS Le reste du monde 5), selon Pure Break