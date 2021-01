Les Anges "au coeur d'un complot politique"

"Le fils du maire aurait tapé le premier parce qu’il y aurait une guerre entre le Préfet qui a autorisé le tournage et le maire de Saint-André qui était totalement contre. Les Anges seraient au centre d’un complot politique", a déclaré Cyril Hanouna dans Touche Pas à mon Poste sur C8, mardi soir. Il affirme que c'est la version livrée par la production des Anges de la téléréalité.Suite à l'agression de Joé Bédier, de très nombreux maires, présidents de collectivités et députés se sont mobilisés et ont notamment demandé que la production des Anges de la Téléréalité prenne ses "responsabilités".L'avocat parisien de Joé Bédier avait pris la parole en lieu et place de son client dans TPMP lundi et avait affirmé : "Leur comportement montre un tel mépris pour La Réunion que leur présence n’est plus souhaitée."C'est ce qui a été affirmé à deux reprises par Benjamin Castaldi et Cyril Hanouna : "C’est le fils du maire qui a frappé en premier, Ricardo s’est pris une chaise sur la tête. Il a dû aller à l'hôpital."Raphaël Pépin, présenté comme l'ambassadeur des Anges, était aussi l'invité de Touche Pas à Mon Poste, mardi soir. Il a affirmé ne voir aucune star de la téléréalité frapper quelqu'un dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il déplore que les candidats de la téléréalité soient stigmatisés.C'est ce qu'a assuré un chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste : "La production ferait tout pour ne pas avoir à annuler le tournage."Alors que Ricardo et Nehuda ont bien quitté La Réunion lundi soir, dans le même vol que Jean-Hugues Ratenon, il n'est pas encore déterminé si les autres stars de la téléréalité - qui n'ont pas été impliquées dans la rixe - sont rentrées en métropole ou non.D'ailleurs, sur Facebook, la page officielle arbore toujours des affiches qui annoncent les Anges à La Réunion... Et l'une des candidates potentielles, vue sur notre département la semaine dernière, vient de publier une photo à l'île Maurice... Les Anges, s'ils ont quitté La Réunion, ne seraient donc pas très loin...