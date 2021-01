A la Une . Les Anges à La Réunion: Des stars de la téléréalité se baladent dans nos rues

La société de production des Anges de la Téléréalité a annoncé que les candidats viendraient pour la première fois tourner une émission à La Réunion. D'après les informations des bloggeurs et instagrammeurs, il s'agirait des Vacances des Anges, et plusieurs stars sont déjà arrivés à La Réunion. Par Baradi SIVA - Publié le Dimanche 3 Janvier 2021 à 07:28 | Lu 5048 fois

​Notre île va connaître dans les prochains jours une arrivée massive de candidats de la téléréalité. La cause: Le tournage des Vacances des Anges ! Une émission spéciale diffusée entre deux saisons du mastodonte de la téléréalité, Les Anges de la Téléréalité.



Cette super-production a pour habitude de rassembler les personnalités les plus marquantes des différentes téléréalités française pour une émission pleine de clashs et de suspens (c'est un peu la Ligue des Champions de la téléréalité, ndlr).



Peu d'informations filtrent pour l'instant, mais les bloggeurs et instagrammeurs suivent de près la vie de ces stars modernes. Il semblerait donc que la plupart des candidats seront à La Réunion cette semaine (dès le 5 janvier) et certains sont actuellement à Dubaï.



2 stars de la téléréalité à La Réunion



C'est d'ailleurs un Instagrammeur qui révèle l'arrivée sur notre île dès ce week-end de deux candidats ! Et l'on découvre sur Instagram que Khloe Vernoux et Andrew, participants des Princes de l'Amour 6 sont bel et bien sur notre île ! Stories à l'appui !



Bien arrivés à La Réunion, ils ont notamment parlé de leur peur des lézards, sont partis faire les courses eux-mêmes, se baladant dans les rues, et ont demandé aux Réunionnais de leur faire des propositions d'activité pour leur séjour.



Les deux stars de la téléréalité n'évoquent pour l'instant aucunement une participation à l'émission mais leur venue sur notre île ne semble pas innocente...



Les Anges à #LaRéunion 2 stars de la téléréalité déjà sur notre île À peine arrivés, ils sont allés faire les courses : Quid de l'auto-isolement ? En effet, bien qu'il n'y ait aucune obligation légale, les autorités recommandent fortement à toutes les personnes qui arrivent sur l'île de s'isoler jusqu'à avoir fait un dépistage à J+2 ou J+4.









Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

