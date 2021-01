A la Une .. Les Anges - Michel Dennemont : "Certaines pseudo stars se croient tout permis"

Michel Dennemont, sénateur de La Réunion, juge "scandaleux et intolérable" ce qui s'est déroulé cet après-midi dans un établissement hôtelier de Saint-Denis. C'est là qu'une altercation a eu lieu entre des clients et des vedettes d'un programme télé national dont le tournage doit démarrer sous peu à La Réunion. Parmi les clients, le maire de Saint-André auquel Michel Dennemont apporte son soutien : Par LG - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 18:47 | Lu 173 fois

"Je condamne fermement l’agression subie par des familles réunionnaises de la part de voyous, ce jour dans un établissement hôtelier du chef-lieu.



Certaines « pseudo stars » se croient tout permis et pensent pouvoir agir en toute impunité. Ce qui s’est passé ce midi est inadmissible à tout point de vue.



J’ose espérer qu’aucune collectivité n’est à l’origine de la venue des ces tristes personnages à la Réunion et surtout pas pour représenter l’image de notre belle île !



Si cela était le cas, il est obligatoire de demander à leur production le remboursement et surtout que leur émission ne se déroule pas sur notre territoire. De simples excuses ne suffiront pas pour admettre un tel comportement.



J’apporte tout mon soutien à toutes les personnes agressées et en particulier au maire de Saint-André ainsi qu’à sa famille."