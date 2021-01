A la Une . Les Anges: Manifestation devant le commissariat de Malartic

De nombreuses personnes se sont rassemblées devant le commissariat de Malartic à Saint-Denis ce dimanche soir suite à l'altercation qui s'est produite entre plusieurs membres des Vacances des Anges 4 et la famille du maire de Saint-André. 3 membres de la production de téléréalité, dont 2 candidats, ont été placés en garde à vue. Joé Bédier et ses proches se sont aussi rendus à Malartic pour porter plainte. Par Baradi SIVA - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 20:04 | Lu 2280 fois

Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur