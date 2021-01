Les Anges: Le message de la production aux Réunionnais

"La violence est inacceptable, sous quelques formes que ce soit. Ce genre d'incident n'est pas compatible avec ce que nous faisons : du divertissement. C'est pour cela qu'on a pris la décision nette et radicale de les écarter de tout tournage", assure un proche de la production des Vacances des Anges 4.



La société en charge de l'émission déplore l'agression qui s'est déroulée dimanche à la mi-journée dans l'enceinte du Mercure Créolia et qui a opposé deux stars de la téléréalité aux proches de Joé Bédier. 3 personnes, Ricardo, Nehuda et la nounou de leur fille sont actuellement en garde à vue.



La production se sépare de Ricardo et Nehuda



"L'équipe de tournage est blessée par ce qu'il s'est passé, par ce qui est dit sur l'émission. C'est dommage qu'un comportement individuel puisse impacter le travail de dizaines et de dizaines de personnes", ajoute un proche de la production des Vacances des Anges 4.



Le tournage n'avait pas encore démarré et les candidats n'étaient pas - comme lorsqu'ils sont filmés pour l'émission - encadrés par des membres de la production.



Le tournage en suspens ?



Les premières séquences de l'émission Les Vacances des Anges 4 devaient être filmées aujourd'hui dans une villa de Cap Homard à Saint-Gilles. La société de production s'est bien rendue sur les lieux, mais le tournage pourrait lui devoir attendre encore quelques jours.