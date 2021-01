Les Anges : "Ç'a été violent, rapide", rapporte le directeur général du Créolia

Au lendemain de l’altercation qui a éclaté dans l’hôtel Mercure Créolia , le directeur général, Pascal Turonnet, reste "stupéfait" par la tournure des événements. "Mes collaborateurs ont pris quelques coups et doivent rencontrer les médecins. Trois ont été au contact : deux agents de salle et un de réception", indique-t-il."Ça a été violent, rapide. On a appelé la police dès que c'est parti en vrille", ajoute celui qui ne souhaite pas "porter de jugement sur la situation", étant arrivé sur place 30 minutes après la rixe. "Depuis deux jours, tout s'était plutôt bien passé. Mais [dimanche] il y a eu quelques éléments déclencheurs", résume-t-il."C’est toujours traumatisant pour les équipes. On n’est pas un service de sécurité, mais mes collaborateurs ont très bien réagi, ils se sont interposés pour essayer de calmer le jeu. Je les ai félicités". Si l'hôtel reçoit régulièrement des personnalités, un tel scénario ne s'était jamais produit. "En 10 ans, c'est la première fois que je vois ça", confie Pascal Turonnet.Pour mémoire, la bagarre a opposé des candidats de téléréalité - venus à La Réunion en vue du tournage des Vacances des Anges, émission diffusée sur NRJ 12 - à Joé Bédier et sa famille. Trois candidats de l'émission, dont les vedettes Ricardo et Nehuda, ont été interpellés et placés en garde à vue.Pour décourager d'éventuels curieux, le directeur tient d'ailleurs à faire savoir que toutes les vedettes de téléréalité qui étaient présentes à l'hôtel ont quitté l’établissement ce dimanche soir. Et si le sujet est forcément sur toutes les lèvres en ce lundi, il affirme : "On en parle mais la vie continue. On s’est vite reconcentré sur notre service de ce midi".L’enquête devrait permettre de faire la lumière sur les circonstances de cette bagarre qui connait déjà un retentissement national Une publicité dont l'établissementsouligne le directeur général.