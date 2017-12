Les Anciens célèbrent Noël

La première action du Noël des Anciens se déroule sur 4 jours cette semaine dans les quartiers de l’Etang, Corbeille, l’Eperon, et Bois de Nèfles à destination des personnes âgées isolées et des membres des clubs de 3ème âge tels que Pensée d’Eau, Jonquilles, Jasmin, les Lilas, Flamboyant, les Bons Amis, les Cocotiers, entre autres.



Ces journées festives portant sur le thème de Noël visent à procurer aux personnes âgées isolées un moment convivial, de partage et d’échanges. Rythmé par une séance de démonstration de danse latine, une dégustation d’extraits de fruits et légumes frais, et la remise des prix du concours du meilleur pâté créole, le Noël des Anciens permet de raviver l’esprit de Noël chez les séniors en toute simplicité.



Aussi, des activités manuelles de décorations de Noël, favorisant la motricité, ont été proposées, suivies d’un repas de partage, d’un bal, avec pour bouquet final, la prestation de la talentueuse Séga’el.



Les festivités du Noël des Anciens continuent de plus bel ces mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 décembre pour le plus grand plaisir des "gramounes" de Saint-Paul.