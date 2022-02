Rubrique sponsorisée Les African Series of poker : l'incontournable festival de poker à l'île Maurice en mars

Par Zinfos974 - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 08:58





Depuis une petite décennie, l’île Maurice est une place forte du poker en Afrique. Le casino de Grand Baie est le point de ralliement des passionnés qui vont pouvoir se retrouver lors d'un grand festival de poker du 12 au 22 mars 2022.Le casino Ti Vegas de Grand Baie sera le cadre des African Series of poker . Des tournois aux Buy-in variés sont prévus avec un main event à 850€. De multiples tournois annexes seront au programme avec un Omaha à 250€, un Heads-up au même buy-in. Il y aura aussi un ASOP 500 sur 3 jours. Les équipes du casino sont expérimentées. 2 WPT National, 4 DeepStack Open et 1 Asian Poker Tour y ont déjà été organisés.Le poker dans l’Ocean indien a ses figures de proue comme les Réunionnais Jean-René Fontaine et Alberto Ah-Line qui ont signé des performances dans les plus grands festivals de poker internationaux.Sébastien, un joueur réunionnais fidèle des tournois de poker à l'île Maurice, précise: " A l’Ile Maurice, il n’y a pas de joueurs professionnels. Le Field des tournois du casino Ti Vegas est composé de passionnés et de joueurs récréatifs. Beaucoup de joueurs joueurs réunionnais, Sud-Africains et quelques européens font régulièrement le déplacement ".Contact: africanseriesofpoker@gmail.com Infos : www.pokafrica.com