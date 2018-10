La grande Une Les APL accession rétablies en 2019 "de manière exceptionnelle et transitoire"

"Le gouvernement rétablira en 2019 de manière exceptionnelle et transitoire les APL accession" a annoncé hier la ministre des outremer Annick Girardin, lors de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Pour rappel, la suppression de cette aide dans la loi de finances 2018 avait été très décriée à La Réunion.



"Le Gouvernement poursuit l'objectif d'accompagner les propriétaires occupants dans la réhabilitation et la mise aux normes de leurs logements outre-mer, où la question se pose avec une grande acuité (13% d'habitat insalubre, près d'un tiers dans certains territoires, part élevée de ménages modestes)", indique un communiqué commun de la ministre des outre-mer et du ministre de la cohésion des territoires.



"C'est pourquoi il a pris, dans le cadre du PLF pour 2019, des décisions fortes en ce sens. Ainsi, les crédits du ministère en charge du logement ont été majorés dès 2019, afin de mettre en place cet accompagnement, qui prendra la forme d'une aide aux propriétaires occupants sous condition de ressources. Ces crédits permettront de résoudre certaines difficultés nées de la suppression des aides à l'accession sociale à la propriété : il s'agira notamment de résorber le stock des opérations déjà engagées mais dont la conduite à terme est aujourd'hui contrariée par l'arrêt du versement des Aides personnalisées au logement".



Les contours seront précisés au cours des prochaines semaines.

Le @gouvernementFR rétablira en 2019 de manière exceptionnelle et transitoire les APL accession #outremer #PLF2019 pic.twitter.com/RaZRbr2l4g

— Annick Girardin (@AnnickGirardin) 23 octobre 2018

N.P Lu 2260 fois