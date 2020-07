Les A330neo de Corsair ne se poseront pas à La Réunion avant décembre

Les compagnies aériennes ont été les entreprises parmi les plus impactées par le confinement. Conséquence : Corsair doit repousser la mise en service de ses nouveaux Airbus A330neo. C’est finalement à partir du 14 décembre que ces nouveaux appareils vont commencer leurs rotations vers la Guadeloupe et La Réunion. Les vols de ces Airbus seront dans un premier temps hebdomadaires, avant de devenir quotidien à partir de fin janvier.



L’île Maurice sera également desservie par ces avions à partir du 28 mars 2021, avec trois puis quatre vols directs par semaine depuis Orly, puis le 13 mai deux rotations hebdomadaires via La Réunion.