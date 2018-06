Les 9èmes journées nationales de l'archéologie auront lieu le weekend prochain

Culture Les 9èmes journées nationales de l'archéologie auront lieu le weekend prochain





À La Réunion, sous l'autorité du préfet, le service régional de l'archéologie de la direction des affaires culturelles - océan Indien et le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, placé sous l'autorité du ministre de la Culture, se mobilisent afin de faire découvrir au public le plus large, les trésors du patrimoine mais aussi les coulisses de la discipline. Cette année, les villes de Saint-Denis, Saint-Paul et Sainte-Rose s'associent à cette manifestation.



Vous pourrez, guidés par des archéologues, visiter un village archéologique autour du Centre de conservation et d'étude du mobilier archéologique (CCE) au Parc de la Providence à Saint-Denis et participer à de nombreux ateliers (perles de Mayotte, paléoforêt, archéo-botanique). Une conférence organisée à l'Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis animée par Thierry Cornec archéologue à l'Inrap et Virginie Motte, conservatrice régionale de l'archéologie, exposera le bilan des actions archéologiques entreprises à Saint-Denis.



Vous pourrez ensuite visiter le chantier de fouilles de la Roseraye à Sainte-Rose et le cimetière marin à Saint-Paul où des conférences sont également organisées à l'Espace culturel Sudel Fuma (archéologie du marronnage, vallée des marrons, l'archéologie de l'esclavage).



