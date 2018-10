Les 8 demandeurs d'asile sri-lankais escortés jusqu'à Colombo

Les 8 hommes sri-lankais n'auront été sur le sol français que quelques heures, après des jours de traversée en bateau, dans l'espoir de trouver une terre d'asile. Arrivés samedi après 22 jours de mer à bord d'un bateau de pêche signalé volé, à l'aide d'un passeur payé 4000€, les 8 hommes, dont un mineur de 16 ans, ont été renvoyés mardi vers leur pays d'origine, via l'île Maurice.



Air Mauritius a refusé de les embarquer vers Bombay, d'où ils devaient voler vers Colombo, capitale du Sri-Lanka, estimant qu'il leur fallait une escorte policière française. Le temps d'établir en urgence des visas pour 10 agents de la Police de l'Air et des Frontières, les migrants ont été retenus dans un centre de détention à Maurice. Hier, 10 policiers ont rejoint les 6 déjà sur place, Air Mauritius exigeant que chaque migrant soit escorté de 2 policiers.



Le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), dans un communiqué, faisait part de son inquiétude quant au respect des droits des 8 hommes. En effet, ils seraient issus de la minorité chrétienne, victimes de persécutions au Sri-Lanka. Leur cas relèverait en ce cas du droit d'asile. "Manifestement, les personnes ont fui leur pays et pris des risques en mer pour demander la protection à la France. Il est donc très probable qu’ils aient tenté d’exprimer leur volonté de demander l’asile.", affirme la Cimade.



Rappelons qu'en mars dernier, 6 Sri-Lankais avaient été secourus in extremis au large de Saint-Gilles, errant en mer sur un radeau. La Préfecture de La Réunion leur avait alors accordé le statut de demandeurs d'asile.