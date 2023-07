Les 70 mesures du gouvernement pour les Outre-Mer

​Voici les annonces du gouvernement (nous ne gardons que celles qui concernent tous les Outre-Mer ou spécifiquement La Réunion) :



Fiscalité

- Réformer l'octroi de mer

- Zones franches pour les PMEs de l'industrie, la réparation navale et l'édition de jeux vidéo

- Renforcer les dispositifs de défiscalisation



Concurrence

- Renforcer le contrôle de la concurrence

- Soutenir la création de fonds d’investissements destinés à stimuler la croissance des PME ultramarines

- Mettre en œuvre dans chaque bassin un programme d'accompagnement de chefs d'entreprise prometteurs « accélérateurs petites entreprises »



Dynamiser l'insertion économique régionale

- Définir une stratégie, sous six mois, pour développer les échanges commerciaux des territoires de l’océan Atlantique et de l’océan Indien.

- Faciliter les importations régionales de matériaux de construction grâce à un marquage « RUP » en substitution du marquage « CE »



Renforcer la souveraineté alimentaire

- Accompagner les plans de souveraineté alimentaire des territoires

- Donner aux agriculteurs ultramarins des moyens de protection adaptés contre les organismes et adventices nuisibles

- Permettre le renouvellement des flottes de pêche



Lutter contre le mal-logement

- Conclure avec le département de La Réunion une convention pluriannuelle pour le logement des personnes vulnérables

- Augmenter l’aide à la rénovation de logement de l’ANAH pour les propriétaires modestes

- Étendre en Outre-mer le crédit d'impôt de rénovation des logements sociaux hors des Quartiers Prioritaires de la politique de la ville (QPV)

- Maintenir la dynamique de construction de logement social grâce à une capacité de prêt d’Action Logement de 780 millions d’euros

- Renforcer les leviers d’action pour l’aménagement urbain du FRAFU aux petites opérations en quartier urbain

Faire face aux vulnérabilités de la vie

- 150 millions d’euros pour renforcer l'offre médico-sociale en faveur des personnes en situation de handicap

- Réduire les délais de prise en charge des cancers



Compenser l'éloignement

- Réformer la politique de mobilité



Bien grandir en Outre-Mer

- Créer 10 000 solutions d’accueil supplémentaires pour les jeunes enfants

- Sécuriser l’entrée à l’école maternelle en facilitant l’apprentissage du français

- Développer l’enseignement des langues régionales

- Assurer la gratuité des petits-déjeuners et des manuels scolaires dans les écoles du primaire grâce à un nouveau Pacte des solidarités

- Renforcer la résilience des écoles primaires

- Lutter contre l’illettrisme



Etudier et se former

- Investir dans les Centres de Formation d’Apprentissage (CFA) pour disposer d’une offre de formation de qualité et adapté aux besoins des jeunes ultramarins et des entreprises

- Augmenter les bourses étudiantes

- Rénover 600 logements étudiants

- Faciliter les études dans les pays voisins



Culture

- Accompagner la labellisation de lieux culturels ambitieux

- Financer pendant 5 ans la formation et le recrutement d’agents de bibliothèque



L'expérience au service du territoire

- Mettre en cohérence l'appréciation du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) des fonctionnaires de l’État

- Créer des postes à profil spécifique (langue régionale) dans les Outre-mer pour les enseignants

- Favoriser les parcours d’excellence dans la fonction publique

- Faciliter l’installation en Outre-mer des porteurs de projets professionnels

- Développer le programme Cadres d’avenir



Adapter le droit aux Outre-Mer

- Généraliser le « réflexe Outre-mer » dans la fabrication de la norme

- Créer des « autorités uniques de gestion » locales pour les services publics du quotidien (transports, déchets, eau, assainissement…)

- Instaurer des instances de planification type « Comités régionaux de l’énergie »

- Associer les territoires ultramarins à la politique étrangère de la France



Investissements publics

- 2,3 milliards d’euros pour investir avec les contrats de convergence et de transformation 2024 – 2027

- Mobiliser Expertise France et le Cerema pour apporter une assistance technique réactive aux collectivités



L'accès à du foncier aménageable

- Prolonger jusqu’en 2038 la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en Outre-mer

- Définir de nouveaux outils juridiques pour accélérer la résorption du désordre foncier



Transition écologique

- Définir d'ici mi-2024 une stratégie complète d’atténuation et d’adaptation au changement climatique pour chaque territoire

- Adapter le dispositif du Zéro Artificialisation Nette aux enjeux de l’Outre-mer

- Faciliter l’installation d’équipements d’intérêt général dans les communes soumises à la loi Littoral

- Sécuriser l’accès à l’eau potable en renforçant le Plan Eau DOM

- Améliorer les performances de collecte des déchets