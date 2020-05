A la Une . Les 7 maires élus au 1er tour à La Réunion sont enfin installés à compter de ce week-end

Les maires élus au premier tour des municipales le 15 mars dernier vont enfin pouvoir être installés officiellement dans leur fauteuil de premier magistrat de leur ville. Les premières installations dans l'île se tiennent ce samedi et se poursuivront jusqu'à au moins mardi avec un conseil communautaire du Port.

Après l’aval et les recommandations du conseil scientifique, les nouveaux élus municipaux entreront en fonction lundi 18 mai, avait annoncé le Premier ministre devant l’Assemblée nationale. L’installation des 7 maires élus au premier tour des municipales avait dû être reportée en raison du confinement.



Michel Fontaine à Saint-Pierre, Stéphane Fouassin à Salazie, Patrick Lebreton à Saint-Joseph, Olivier Hoarau au Port, Bachil Valy à l'Entre-Deux, Serge Hoareau à Petite-Ile et Olivier Rivière à Saint-Philippe avaient donc vu leur mandat se prolonger. La plupart retrouveront officiellement leur fauteuil de maire ce week-end.



Les communes ont jusqu’au 28 mai pour organiser l’installation de leur nouveau conseil municipal et l’élection du maire et de ses adjoints. Pour autant, le conseil scientifique préconise dans son rapport des conditions strictes à la bonne tenue de ces conseils municipaux d’installation dans le respect des distanciations sociales.



Ces premières réunions pourront ainsi être organisées dans d’autres lieux que les salles ordinairement dédiées. La mise à disposition de gels hydro-alcooliques, le port du masque, l’utilisation d’un stylo personnel, la limitation du nombre de personnes présentes, la possibilité de huis clos voire la réévaluation du quorum ont été recommandés par le conseil scientifique.



Samedi à Saint-Pierre notamment, l’installation se fera sans que le public ne soit autorisé à y assister. A Saint-Philippe, les places seront limitées à 50 personnes et la séance retransmise sur la page Facebook de la ville . Le conseil préconise également qu’une seule personne soit en charge de la manipulation des bulletins lors du vote et du dépouillement.



Les intercommunalités désigneront quant à elles leur exécutif au plus tard le 8 juin.