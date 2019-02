Les 7 lauréats du Challenge des Créateurs 2018 nominés

De la tension et beaucoup d’émotion également ce jeudi 21 février dans les jardins de la Villa du Département à l’occasion de la cérémonie de remise des prix de la 21ème édition du Challenge des Créateurs.



Un concours qui valorise les talents et encourage la culture de l’entreprenariat



Béatrice Sigismeau, Vice-présidente du Département déléguée à l’insertion par l'activité économique, a accueilli les participants à ce concours qui participe à l’insertion des personnes en recherche d’emploi par la création d’entreprises et encourage le secteur économique. Pour mener à bien cette opération, le Département peut compter sur des partenaires fidèles que sont Pôle Emploi, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables, l’Organisme de Gestion Agréé de La Réunion, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale et les membres du réseau Points Chances (3 chambres consulaires, boutique de gestion, La Couveuse, REUSSIT, AD2R, COOP Union, IRE, ADIE).



Le Challenge des Créateurs, le concours de la création d’entreprise le plus ancien



Après un speed-casting organisé en octobre dernier, dont les objectifs sont de vendre ses projets et valoriser ses savoir-faire devant un jury, les 14 finalistes 2018 ont été proclamés et attendaient avec impatience la nomination des 7 lauréats de cette nouvelle édition.



La Vice-présidente a rappelé que le Challenge des Créateurs est le concours de la création d’entreprise le plus ancien et qu’il a inspiré d’autres partenaires institutionnels pour valoriser les talents des réunionnais et promouvoir la culture de l’entreprenariat : « Permettez-moi de vous féliciter pour votre présence ici, aujourd’hui. Vous avez su convaincre le jury de la pertinence de votre projet, de votre démarche d’insertion par l’activité, avec beaucoup de détermination et de volonté. Je note avec satisfaction chaque année que le Réunionnais a le goût d’entreprendre, de créer son propre emploi, et pourquoi pas, d’autres emplois, pour une insertion durable et réussie. C’est une démarche audacieuse et courageuse qui exige des idées, du temps, et une certaine force de conviction. Aujourd’hui, vous êtes les dignes représentants de La Réunion qui entreprend, qui réussit et qui gagne. Vous pouvez toutes et tous en être fiers. Sans plus tarder, je vous propose d’ouvrir la séance de remise des prix de cette 21ème édition ».



Les 7 lauréats de l’édition 2018



PRIX DE L’INSERTION : Bernadette RAYAPIN - UNITE SECURITE PRIVEE 1.0. - Entreprise de Sécurité Privée.

PRIX PRODUT PEI : Martine POTHIN - MARTINE POTHIN - Artisanat : fabrication artisanale de rhums arrangés.

PRIX DE L’INNOVATION : Mathias CHARRUEAU – BASILOU - Artisanat - Menuisier bois : Création et fabrication de meubles en bois massif (Tamarin, cryptomeria, etc...).

PRIX DE LA START UP : Laëtitia PAUSE-ABOUDOU - NOUT’BOX - Commerce : site internet proposant un abonnement à la première box beauté de La Réunion

PRIX DE LA CREATION D’EMPLOIS : Idriss RIVIERE - DETAILING PERFORMANCE - Service : centre de prestige spécialisé dans la remise à neuf et protection automobile haut de gamme.

PRIX DE LA PERFORMANCE : Nathalie NOURRY - KAZ A NOU- Commerce : Boutique Ateliers Beaux-arts et Loisirs Créatifs.

PRIX DU JURY : David VACARME - SAVOIRS & SAVOIR FAIRE - Service : soutien scolaire et centre de formation.



Mettre en avant l’esprit d’initiative : d’autres voies d’insertion que l’emploi salarié existent



Dans un contexte socio-économique local où la situation du chômage reste très dégradée, il est essentiel de montrer qu’il existe d’autres voies d’insertion que l’emploi salarié et de mettre en avant l’esprit d’initiative et le dynamisme des réunionnais entrepreneurs. C’est ce que valorise chaque année le Challenge des créateurs qui a récompensé à l’occasion de cette soirée, 14 nouveaux chefs d’entreprise qui ont fait le choix de surmonter leurs difficultés socioprofessionnelles, par la création de leur propre emploi.



Depuis la première édition en 1998 : 86 lauréats du challenge dont plus de la moitié (48) sont en 2018, encore en activité, soit un taux de pérennité de près de 56 %. La durée de vie moyenne de ces entreprises est de 6 ans et 3 mois, ce qui démontre que la création d’entreprise peut réellement constituer une solution d’insertion professionnelle durable et 71% des candidats n’ont pu créer que leur propre emploi.



Pour cette édition 2018, quelques données sur les 107 candidats éligibles : les secteurs d’activités des entreprises : 36% l’artisanat, 25% le commerce, 26% les services, 5% l’industrie/le bâtiment et 8% autres, 43% des candidats sont des femmes l’origine géographique : 39,25 % pour le Sud, 25,23 % pour l’Ouest, 24,30% pour le Nord et 11,21 % pour l’Est.

la moyenne d’âge : 38 ans.



Les dotations du concours



Les 7 lauréats recevront chacun :



- une dotation financière de 7 000 € du Département ;

- une dotation financière de 1 500 € de Pôle Emploi pour le lauréat du prix Création d’emploi ;

- 4 heures de conseils personnalisés par un expert comptable, une journée de formation collective sur l’organisation juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise et un livre « Réussir sa création d’entreprise » du CROEC ;

- Une année d’adhésion ouvrant droit à des avantages fiscaux et à un catalogue de formations de OGEA Réunion ;

- Une session de coaching sur les « bons réflexes d’un cotisant » et un accompagnement personnalisé sur une année de la CGSS.





Les 7 finalistes recevront chacun :



- une dotation financière de 1 500 € du Département ;

- une journée de formation collective sur l’organisation juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise et un livre un livre « Réussir sa création d’entreprise » du CROEC.

- une année d’adhésion ouvrant droit à des avantages fiscaux et à un catalogue de formations de OGEA Réunion ;

- une session de coaching sur les « bons réflexes d’un cotisant » de la CGSS.