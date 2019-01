Les 7 Sri-Lankais pourraient quitter La Réunion dès ce soir

Suite au rejet de leurs recours par le tribunal administratif hier, la préfecture organise dès aujourd'hui le rapatriement des 7 pêcheurs sri-lankais. Arrivés sur notre île le 26 décembre dernier, leur demande d'asile avait reçu un avis défavorable de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides).



Pour l'instant, l'heure ou la date exacte du premier départ semble difficile à déterminer puisque la préfecture doit trouver des places libres dans les avions remplis en cette saison. D'autant que les personnes en situation illégale sur le territoire sont généralement accompagnées de deux agents de la police aux frontières durant le voyage. Les sept Sri-Lankais ont d'ailleurs peu de chances de voyager tous ensemble.



Ce sont également les places disponibles dans les vols qui détermineront la route empruntée par les Sri-Lankais : ils pourraient tout aussi bien transiter par l'île Maurice, comme prendre un vol direct vers l'Inde.



Les sept demandeurs d'asile peuvent encore faire appel de la décision du tribunal administratif. Un recours non suspensif qui ne repoussera désormais plus leur retour vers leur pays d'origine.