Communiqué Les 6 finalistes du Challenge des Portoises an’Créativité

Par LG - Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 à 13:03 | Lu 46 fois

Lundi 23 novembre 2020 a eu lieu la première sélection du Challenge des Portoises an’créativité. En effet, 14 candidates ont présenté leur projet d’entreprise devant les membres du consortium de la Fabrique à Entreprendre – Les Portois an’creativité.

Le Challenge des Portoises an’créativité a pour vocation de mettre en avant lesinitiatives entrepreneuriales des femmes d'origine portoise ou qui installent leur projet au Port et de les accompagner efficacement dans le processus de création d’entreprise.

Lundi dernier, à l’issue de leur présentation de projet d’entreprise, tous aussi intéressants les uns et que les autres, tant par leurs parcours que leurs idées, ce sont 6 porteuses de projet qui auront l’opportunité de pitcher devant un public lors de la soirée de remise des Prix du Jeudi 03 décembre 2020.



Les candidates en lice pour ce 1er Challenge des Portoises an’créativité :

SAINT-LYS Katy – Maison Assistante Maternelle

ZAFIANAKA Nayla – Commerce de prêt à porter

CRESCENCE Rachel/NAHEDAH Marie-Françoise – Salon de thé TIVO Jeannora – Agence événementiel

PAYET Ludmila – Location et réparation de véhicule

Les prix qui seront décernés le 03 décembre 2020 :



Prix de la Femme exemplaire : Candidate qui est source d’inspiration pour toutes les femmes

Prix de la Femme investie : Candidate qui s’investie pour son quartier et dont le projet vise à améliorer la vie des habitants. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l’événement sera retransmis en live sur la Page Facebook de la Fabrique à Entreprendre – Les Portois an’creativité à partir de 17h00. Prix de la Femme persévérante : Candidate dont le parcours a été difficile mais qui s’est accrochée à son projet. Qui a fait preuve d’acharnement, de constance et de ténacité.Prix de la Femme exemplaire : Candidate qui est source d’inspiration pour toutes les femmesPrix de la Femme investie : Candidate qui s’investie pour son quartier et dont le projet vise à améliorer la vie des habitants. MOGNE Elisa – Commerce de surgelésSAINT-LYS Katy – Maison Assistante MaternelleZAFIANAKA Nayla – Commerce de prêt à porterCRESCENCE Rachel/NAHEDAH Marie-Françoise – Salon de thé TIVO Jeannora – Agence événementielPAYET Ludmila – Location et réparation de véhicule





Publicité Publicité