Les 6 derniers maires installés ce dimanche

C’est aujourd’hui que les élections municipales prennent fin. Ce dimanche 5 juillet, les six derniers maires à ne pas être encore installés vont recevoir leur écharpe dans la journée. Tour d’horizon de ces élus. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 5 Juillet 2020 à 09:37 | Lu 533 fois

Le Tampon



Il a reçu sa première écharpe de maire en 1983 et rien ne semble pouvoir le faire descendre de son trône. À 80 ans, André Thien Ah Koon rempile pour un nouveau mandat.



Sainte-Marie



Richard Nirlo ne devrait pas cacher sa joie de recevoir l’écharpe après une âpre campagne électorale. Après avoir reçu la mairie des mains de Jean-Louis Lagourgue en 2018, ce mandat est le premier issu d’une élection pour le maire sortant.



Saint-Leu



Le deuxième tour n’avait laissé aucun suspense puisqu’il était le seul candidat, cette journée ne devrait pas livrer de surprise pour Bruno Domen qui va être élu maire de la commune. Lui aussi obtient son premier mandat de maire provenant d’un scrutin.



Les Avirons



Eric Ferrières sera certainement ému au moment de recevoir l’écharpe pour la première fois. Le nouveau maire a réussi à confirmer l’élan du premier tour pour s’imposer face à Roseline Lucas.



Cilaos



Après 20 ans d’attente, Jacques Técher retrouve enfin les rênes de la commune des hauts. Pour cela, il est venu à bout de son rival Paul-Franco Técher et d’Olivier Picard.



Les Trois-Bassins



En ballottage favorable à l’issue du premier tour, Daniel Pausé a conforté cette avance au second. Il rempile donc pour un deuxième mandat.