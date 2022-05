Rubrique sponsorisée Les 5 et 6 juin, rendez-vous sur le port de St-Gilles pour les Z’Artisanales !

L'Office de Tourisme Intercommunal de l'Ouest, l'association Arts et Traditions et le TCO (via sa Régie des Ports de Plaisance) organisent les Z'artisanales à Saint-Gilles. Publié le Vendredi 27 Mai 2022

Cela se passe de 9h à 17h sur le port de St-Gilles et sur la place Paul Julius Bénard.



Vous pourrez y découvrir les talents d’une quarantaine d’artisans exposant leurs créations : sacs, bijoux, vêtements, déco, objets en bois et en vacoa tressé, accessoires en wax, des jeux artisanaux et des produits du terroir de l’Ouest …

Sur le port de Saint-Gilles, vous trouverez notamment : DECO Garden Cup : mini-jardins fantaisies Oshawane : déco porcelaine Marie Paule Fanchin : lampe en oeuf d’autruche Naturhope : savon artisanal Cre’aster : bee-wraps, bougies en cire d’abeille Pop et ses frères : illustration et création de produits

BIJOUX Chamantini’s : bijoux en papier Jessicap’s : bijoux et accessoires pour cheveux en art récup (capsules et chutes de tissu) SAS 27 août : bijoux en cuivre Jolie Zetwal : bijoux en acier et pierres naturelles Babou’ni Indriya Les trésors d’Anjalie : bijoux en pierre semi-précieuse

ACCESSOIRES / MODE / JEUX Atelier uuli : accessoires et textiles éco-responsables Feace artisanal : déco/ mode en fibres naturelles et pierres naturelles Célinsoilautre : accessoires de mode Opti Mobil : lunettes de soleil en bois polarisées Josiane Malouguen : fait main Echec et Tock : jeux en bois Laurent Callot : photographie ancienne

Et sur la place Paul Julius Bénard : BIJOUX Agnès et cyril : bijoux à base de matériaux recyclés Verre K’Frine : bijoux en verre Association Art Créa : bijoux Ataraxy

ACCESSOIRES / MODE / JEUX Opalme : objets contemporains Moha Lee : accessoires en wax Mira couture 974 : sacs DPAIC OI : tressage Vacoa Ayur Création : macramé

PRODUITS DU TERROIR Les paniers de Valentine : produits transformés Les trésors de mamie Célinae : confitures maison, achards …

2 ​Ateliers créatifs gratuits ► de 10h à 12h et de 15h à 17h

► Inscriptions sur site dans la limite des places disponibles

​Initiation à la Vannerie avec DPAIC OI

Fabrication d’instruments de musique doumdoum – le petit tambour bob