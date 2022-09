Les 46 migrants Sri-Lankais maintenus en zone d’attente pour 8 jours de plus

Ils ont, ce mardi, fait l'objet d'entretiens avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour statuer sur leur admission au séjour en vue de faire une demande d'asile. Ces entretiens doivent se poursuivre cet après-midi et demain.



Depuis leur arrivée sur le territoire, les ressortissants ont été placés depuis en zone d'attente à l'aéroport Roland Garros et l'hôtel Le Select. C'est pour prolonger le délai de ce placement que le juge des libertés et de la détention (JLD) a été saisi.



Les audiences se déroulaient ce mercredi au tribunal judiciaire de Saint-Denis dans trois salles spécialement réservées à cet effet.