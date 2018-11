Gilets Jaunes Les 38 renforts mobiles "ne doivent pas être une finalité mais seulement une étape" (Unité SGP Police FO) Le syndicat Unité SGP Police FO revient sur le renfort de 38 effectifs en provenance de Mayotte et de métropole. Bien mais pas assez pour le syndicat, qui demande aux plus hautes instances dirigeantes "une présence policière conséquente et continue sur le département par le biais d'ouverture de postes à la mutation".

Unité SGP Police FO obtient le renfort 38 effectifs en provenance de Mayotte et de métropole qui vont venir se rajouter aux forces mobiles déjà obtenues sur le département.



Bien que toujours insuffisants, ces renforts nous laissent espérer que Paris commence à prendre conscience de la situation dramatique dans laquelle se trouve

notre département .



Pour UNITE SGP POLICE FO ces 38 effectifs ne doivent pas être une finalité mais seulement une étape.



C'est pourquoi UNITE SGP POLICE FO réclame auprès des plus hautes instances une aide extérieure supplémentaire en terme de moyens humains.



La sécurité de nos collègues et du concitoyen doit être une priorité pour notre administration.



Unité SGP Police FO revendique depuis des années une arrivée massive d'effectifs afin d'avoir un maximum d'autonomie sur le département. En effet il est insupportable et inadmissible d'être sans cesse tributaire et dépendant du bon vouloir de notre hiérarchie parisienne à nous envoyer des renforts ... ou pas, en cas de situation similaire à celle que nous vivons depuis des jours.



Les délais d'acheminement des renforts et l'éloignement géographique de notre île rendent indispensable une présence policière conséquente et continue sur le département par le biais d'ouverture de postes à la mutation.





