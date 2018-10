Les 30 ans de l'homme-coq

Cela fait 30 ans que l'homme-coq a défrayé la chronique : c'était en novembre et décembre 1988.



En novembre 1988, des personnes auraient aperçu, à Saint-Paul, un homme à la tête de coq aux abords des écoles. Le jeudi 1er décembre 1988, Le Quotidien relaye la rumeur, en publiant un article sur le sujet et surtout en plaçant à la une un photomontage représentant l'homme-coq en question. Cet article a fortement marqué l'imaginaire des Réunionnais en général et des écoliers du primaire en particulier. Certains enfants amenèrent le journal dans la cour de récréation pour le montrer à leurs camarades, d'autres ne voulaient plus se rendre à l'école ou devenaient hystériques tellement ils craignaient le monstre.



Cet article qui a mixé en trois pages, photos à l'appui, le sacrifice du coq des Malbars, celui des sorciers, le petit Albert et le mois de novembre (mois des morts), a eu un impact considérable. Si vous interrogez les personnes aujourd'hui âgées de quarante ans à ce propos, vous ne manquerez pas de recevoir une foule d'anecdotes, d'histoires et de sentiments très divers. En général, on vous répondra que cet épisode a été terriblement effrayant mais vous entendrez aussi plusieurs versions, plusieurs ressentis, et vous n'échapperez pas à ceux qui vous conteront une autre histoire très proche : celle de loto rouz.



L'homme-coq ne date pas de 1988. Certains octogénaires pourront le confirmer : c'est une histoire qui revient régulièrement.



Vincent Constantin

Auteur d'un ouvrage bilingue kréol/français intitulé "Lom-kok/L'homme-coq" paru en avril