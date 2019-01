Les 26 personnes les plus riches possèdent autant d’argent que la moitié de la l’humanité

La concentration des richesses s’est encore accentuée en 2018 : la fortune des milliardaires a augmenté de 900 milliards de dollars, alors que les populations les plus pauvres, elles, ont perdu 11% de leurs richesses.



Oxfam appelle d’ailleurs les Etats concernés à taxer davantage les plus riches : "Les gouvernements doivent s’assurer que les entreprises et les plus riches paient leur part d’impôts" .



Pour l’ONG, le fossé qui s’agrandit entre les riches et les pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l’économie et alimente la colère dans le monde.